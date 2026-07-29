В Подмосковье за полгода отремонтировали около 100 километров ЛЭП
Более 96 километров линий электропередачи отремонтировали в Московской области за первые шесть месяцев текущего года специалисты компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
В программу работ вошло обновление как воздушных, так и кабельных линий.
«Провода и опоры заменили на участках воздушных линий общей протяженностью более 56 километров. А на участках протяжённостью 40 километров отремонтировали кабельные линии напряжением от 0,4 до 10 киловольт», — говорится в сообщении.Больше всего ЛЭП обновили в Раменском округе — свыше 12 километров. Второе место по этому показателю занял округ Люберцы, где повысили надёжность почти шести с половиной км ЛЭП. А замыкает топ-3 округ Ступино: там починили пять километров линий электропередачи.