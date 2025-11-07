Готовность капремонта Центра детского творчества в Коломне превысила 80%

07 ноября 2025, 16:52

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Центр детского творчества, расположенный в Коломне по адресу: улица Девичье Поле, дом №7, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Двухэтажное здание Центра построили 45 лет назад, его общая площадь составляет около двух тысяч квадратных метров.





«Сейчас на объекте проводят отделку помещений, монтируют отопительную систему, устанавливают двери и завершают устройство вентилируемого фасада», — говорится в сообщении.