Замглавы Павловского Посада посетил научно-исследовательский центр Росатома

07 ноября 2025, 15:11

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов познакомился с деятельностью АО «ЭНИЦ» — одного из ведущих неядерных научно-исследовательских предприятий Госкорпорации «Росатом». Он расположен на территории муниципалитета, отметили в местной Администрации.





Центр занимается разработкой, испытанием и внедрением инновационных решений, влияющих на надёжность, безопасность и эффективность работы атомных электростанций России. На уникальных экспериментальных стендах ЭНИЦ провели сотни исследований, которые обосновали проектные решения для отечественных реакторов.



Директор центра Сергей Никонов провёл экскурсию, подробно рассказав о работе предприятия и дальнейших планах. Особое впечатление производят узкая специализация центра и разнообразие уникальных направлений деятельности, где коллектив признан экспертом в своей области.



«В ходе встречи мы обсудили перспективы и возможные форматы взаимодействия между научно-исследовательским центром и Администрацией округа. Пожелал коллективу ЭНИЦ дальнейших успехов в развитии научной деятельности и благополучия! Такие флагманы науки — гордость и гарантия технологического суверенитета нашей страны», — рассказал Сергей Балашов.