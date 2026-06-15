Владелец участка в Подмосковье заплатит 300 тысяч рублей за нелегальную свалку
Возмещение ущерба, нанесённого земле в деревне Ельня Богородского округа нелегальной свалкой промышленных и строительных отходов, оплатит владелец участка. Такое решение вынес Истринский городской суд по иску министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая сумма ущерба, согласно расчётам специалистов, составила почти 300 тысяч рублей.
«Хозяин земельного участка пытался оспорить иск на том основании, что он собственными силами ликвидировал свалку, вывезя отходы. Однако суд указал, что удаление отходов не отменяет факта причинения ущерба», — говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что урон земле принесло перекрытие мусором плодородного слоя.