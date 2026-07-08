Готовность капремонта Востряковского лицея № 1 в Домодедове достигла 70%

08 июля 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Востряковского лицея № 1, расположенное на площади Гагарина в микрорайоне Авиационный округа Домодедово, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь постройки составляет 6 600 квадратных метров. Ремонт ведётся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте завершают монтаж фасадных конструкций. Продолжается устройство инженерных коммуникаций и отделка помещений. На площадке заняты более 100 человек, используются четыре единицы спецтехники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.