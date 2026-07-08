Сертификаты на жильё в этом году получили свыше 240 молодых семей Подмосковья

08 июля 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Более 240 подмосковных молодых семей с начала года получили сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Там в День семьи, любви и верности рассказали о мерах поддержки для молодых семей.

«В Московской области действует программа «Молодая семья», в рамках которой предоставляют жилищные сертификаты. В этом году их уже получили 246 семей. Всего за пять лет, с 2021 года, свои жилищные условия по этой программе улучшили свыше 13000 молодых семей. В их числе – 400 многодетных семей и 23 семьи участников спецоперации», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.