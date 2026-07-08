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В Мытищах построили детсад на 225 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 225 воспитанников, завершили на территории ЖК «Яуза парк» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Здание детсада трёхэтажное. Его общая площадь составляет более 4 855 квадратных метров. Внутри обустроены групповые помещения со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, медпункт, пищеблок и технические помещения», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории созданы зоны для прогулок и проведено озеленение.

Детский сад девелопер построил за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.
Лев Каштанов

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