В Шаховской восстановили заброшенный зерновой склад
Кирпичное здание бывшего зернового склада, находившееся в аварийном состоянии, восстановили на Промышленной улице в деревне Степаньково округа Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь склада, построенного в конце 70-х годов ХХ века, составляет около 680 квадратных метров.
«Долгое время здание пустовало и начало разрушаться. В конце 2025 года у объекта сменился собственник. Он принял решение капитально отремонтировать постройку», — говорится в сообщении.В настоящее время восстановительные работы, включавшие укрепление несущих конструкций и обустройство новой кровли, завершены. К зданию также проложили подъездные пути. В обновлённой постройке разместится склад промтоваров.