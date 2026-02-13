Готовность капремонта Востряковского лицея в Домодедове достигла 25%
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание Востряковского лицея №1, расположенное в микрорайоне Авиационный округа Домодедово, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили уже на четверть. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Школу общей площадью 6,6 тыс. квадратных метров обновляют в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Сейчас строители занимаются кровельными, фасадными и отделочными работами, а также монтируют окна», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании приведут в порядок крышу, фасад и входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику и проведут отделку помещений, а прилегающую территорию благоустроят.
Работы завершат к 1 сентября.