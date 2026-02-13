В Каширской больнице завершили модернизацию гинекологического отделения

13 февраля 2026, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Очередной этап модернизации завершился в гинекологическом отделении Каширской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В здании отремонтировали кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери, а также провели отделку помещений и установили новое оборудование и мебель.





«После ремонта здесь очень светло, чисто и уютно. Новые кровати — удобны. Я приятно удивлена, в каком современном и комфортном отделении оказалась», — поделилась впечатлениями пациентка Валерия.

«Это принципиально иной уровень хирургии. Теперь мы можем выполнять сложные вмешательства с максимальной безопасностью и комфортом для женщины», — подчеркнул заведующий отделением Олег Малинов.