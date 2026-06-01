Готовность капремонта Востряковского лицея в Домодедове достигла 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Востряковского лицея №1, расположенное по адресу: город Домодедово, микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, 5, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь постройки составляет 6 600 квадратных метров. Сейчас там закончили демонтаж и занимаются отделкой и обустройством инженерных сетей.





«В рамках капремонта в здании обновят фасад, входные группы и кровлю, поменяют системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, всю сантехнику, окна и двери, а на прилегающей территории проведут благоустройство», — говорится в сообщении.