Готовность капремонта второго корпуса школы №1 в Дрезне достигла 35%
Второй корпус школы №1, расположенный на Коммунистической улице в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Завершить полное обновление здания должны в текущем году.
«Сейчас на объекте заканчивают демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы. На площадке заняты 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений, а также благоустроят прилегающую территорию.
Работы ведутся по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».