Готовность капремонта второго корпуса школы №1 в Дрезне достигла 35%

19 февраля 2026, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус школы №1, расположенный на Коммунистической улице в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Завершить полное обновление здания должны в текущем году.





«Сейчас на объекте заканчивают демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы. На площадке заняты 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.