Строительство образовательного комплекса в Люберцах завершат в 2027 году

19 февраля 2026, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на полторы тысячи мест и детского сада на 200 воспитанников, возводят на улице Гоголя в посёлке Октябрьский округа Люберцы. Сдать объект в эксплуатацию должны к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас ведётся кирпичная кладка наружных стен, армирование стен и колонн блока 6, а также бетонирование плиты перекрытия 8 блока.

«В комплексе разместят универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, медпункт и пищеблок со столовой. А в детсадовском отделении будут помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами», — говорится в сообщении.