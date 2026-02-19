Строительство образовательного комплекса в Люберцах завершат в 2027 году
Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на полторы тысячи мест и детского сада на 200 воспитанников, возводят на улице Гоголя в посёлке Октябрьский округа Люберцы. Сдать объект в эксплуатацию должны к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас ведётся кирпичная кладка наружных стен, армирование стен и колонн блока 6, а также бетонирование плиты перекрытия 8 блока.
«В комплексе разместят универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, медпункт и пищеблок со столовой. А в детсадовском отделении будут помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установят спортивные и детские площадки.