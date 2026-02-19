Капремонт Лунёвской школы в Химках выполнен на четверть

19 февраля 2026, 14:21

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Лунёво городского округа Химки продолжается капитальный ремонт здания средней школы на улице Гаражной, 4а. Строительная готовность объекта превысила 25%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.