Капремонт Лунёвской школы в Химках выполнен на четверть
В поселке Лунёво городского округа Химки продолжается капитальный ремонт здания средней школы на улице Гаражной, 4а. Строительная готовность объекта превысила 25%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети».
В настоящий момент на площадке задействованы 50 рабочих и одна единица техники. Специалисты выполняют демонтаж, общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю. В здании площадью более 8,6 тысячи квадратных метров обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, окна и двери, полы и потолки, радиаторы и сантехнику.
После завершения ремонта школа получит новую мебель, а прилегающая территория будет благоустроена. Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.
