Готовность корпуса детсада на 101 место в Дмитрове достигла 80%

18 августа 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Корпус детского сада на 101 воспитанника строят в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове. Готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составляет около 2 300 квадратных метров. Там разместят музыкально-спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечную, а также помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами.





«Сейчас в здании уже готовы основные конструкции и смонтированы инженерные коммуникации. Заканчивается отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.