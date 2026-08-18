Жители Подмосковья подали более 6700 онлайн-заявок на установку надгробий
Свыше 6 700 заявлений на получение разрешения на установку и замену надгробий подали в текущем году через портал госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Организация захоронений». Срок её оказания составляет один день. Оплата не нужна.
«Для подачи заявки надо авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить сканы документов, а также выбрать МФЦ, куда нужно будет отнести оригиналы документов на сверку», — говорится в сообщении.Устанавливать и менять надгробия на кладбищах Московской области можно до 1 ноября. Разрешение на проведение работ действительно в течение месяца с момента его получения.