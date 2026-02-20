Готовность котельной для ЖК «Фабрикант» в Пушкине достигла 35%

20 февраля 2026, 14:38

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Газовую котельную мощностью 19,8 МВт строят в Пушкинском округе для обслуживания жилого комплекса «Фабрикант». В настоящее время готовность объекта составляет 35%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Ввести котельную в эксплуатацию должны уже во втором квартале текущего года.





«Сейчас площадке завершили подготовительные и земляные работы, построили фундаменты и несущие конструкции. Продолжается монтаж ограждений», — говорится в сообщении.