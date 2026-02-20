Одноэтажные дома Подмосковья можно перевести в статус блокированной застройки

20 февраля 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Московской области жители одноэтажных многоквартирных домов могут перевести свои дома в статус блокированной жилой застройки (БЖЗ). Это позволит им оформить землю под своим домом, узаконить уже построенные хозяйственные объекты и повысить рыночную стоимость недвижимости, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.