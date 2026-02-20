Одноэтажные дома Подмосковья можно перевести в статус блокированной застройки
В Московской области жители одноэтажных многоквартирных домов могут перевести свои дома в статус блокированной жилой застройки (БЖЗ). Это позволит им оформить землю под своим домом, узаконить уже построенные хозяйственные объекты и повысить рыночную стоимость недвижимости, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.
Сейчас многие жители активно используют землю возле своих домов — обустраивают огороды, устанавливают гаражи, сараи и другие постройки. Но пока дома остаются официально многоквартирными, такие строения часто признают самовольными. Перевод в статус БЖЗ решает эту проблему: каждый блок получает отдельный вход и собственные коммуникации, а владельцы — право оформить землю, узаконить существующие строения и получить разрешение на новые.
В муниципалитетах региона проходят встречи с представителями Минстроя, Администрации округов и БТИ. Специалисты объясняют жителям юридические нюансы, порядок перевода домов и оформление документов. На этой неделе встречи организоали в Богородском округе, Егорьевске, Королёве, Клину, Лобне, Лотошино, Павлово-Посадском округе, Подольске, Серпухове, Солнечногорске, Ступино, Чехове и других городских округах.
Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, предусмотрена льгота: госпошлина составит всего 3% от кадастровой стоимости объекта. Это стимулирует собственников оформить перевод вовремя и избежать ограничений в использовании земельных участков.
Жителям рекомендуется посещать встречи с муниципальными специалистами, чтобы получить консультации по процедуре, необходимым документам и этапам перевода дома в статус БЖЗ.
