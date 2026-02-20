Управляющие организации Подмосковья привлекают альпинистов для расчистки крыш

20 февраля 2026, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье управляющие организации продолжают уборку снега и наледи с кровель многоквартирных домов. Работы проводят с привлечением промышленных альпинистов и с применением специального высотного оборудования, страховки и защитных средств. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.