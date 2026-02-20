Управляющие организации Подмосковья привлекают альпинистов для расчистки крыш
В Подмосковье управляющие организации продолжают уборку снега и наледи с кровель многоквартирных домов. Работы проводят с привлечением промышленных альпинистов и с применением специального высотного оборудования, страховки и защитных средств. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Цель таких мероприятий — обеспечить безопасность жителей и предотвратить сход снега и сосулек.
В Лобне за последние две недели очистили крыши по адресам: ул. Юбилейная, д. 8, 6 и 4, ул. Ленина, д. 23 и 33/2, ул. Победы, д. 8 и 10/11, ул. Дружбы, д. 4, ул. Мирная, д. 10 и 12.
В Лосино-Петровском промышленный альпинизм применили для очистки домов №3А и №5А на ул. Набережная. В Пушкинском округе расчищали кровли в п. Нагорное, д.1. На местах работ выставляли ограждения и предупреждающие знаки, чтобы обезопасить жителей.
В Минчистоты Московской области рекомендуют обращаться по вопросам содержания кровель в свою управляющую компанию. Если возникают вопросы к работе УО, можно подать обращение в теротделы ведомства.
