В Подмосковье запустили услугу передачи частного газового хозяйства региону

20 февраля 2026, 14:08

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области владельцы частных газопроводов и газового оборудования теперь могут легко передать своё имущество в собственность региона через новый онлайн-сервис. Программа консолидации объединяет частные сети в единую систему управления и позволяет профессионалам АО «Мособлгаз» следить за исправностью оборудования, проводить профилактику и быстро реагировать на неисправности. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.





Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, с начала 2026 года регион принял почти 260 газопроводов общей протяженностью 256 километров.

«Программа набирает обороты, а с этого года передать газовое хозяйство стало ещё проще, благодаря удобному механизму — через онлайн-сервис. Он позволяет оформить документы, отслеживать статус обращения и получать уведомления о ходе рассмотрения заявления», — рассказал министр.

не платить налоги на имущество;

не заключать ежегодные договоры на техническое обслуживание;

избежать регистрации как владельца опасного производственного объекта (для юрлиц);

не тратить средства на устранение последствий возможных аварий.

Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области