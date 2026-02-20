В Подмосковье запустили услугу передачи частного газового хозяйства региону
В Московской области владельцы частных газопроводов и газового оборудования теперь могут легко передать своё имущество в собственность региона через новый онлайн-сервис. Программа консолидации объединяет частные сети в единую систему управления и позволяет профессионалам АО «Мособлгаз» следить за исправностью оборудования, проводить профилактику и быстро реагировать на неисправности. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.
Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, с начала 2026 года регион принял почти 260 газопроводов общей протяженностью 256 километров.
«Программа набирает обороты, а с этого года передать газовое хозяйство стало ещё проще, благодаря удобному механизму — через онлайн-сервис. Он позволяет оформить документы, отслеживать статус обращения и получать уведомления о ходе рассмотрения заявления», — рассказал министр.Почему это выгодно владельцам?
Передача газового хозяйства в государственную собственность помогает:
- не платить налоги на имущество;
- не заключать ежегодные договоры на техническое обслуживание;
- избежать регистрации как владельца опасного производственного объекта (для юрлиц);
- не тратить средства на устранение последствий возможных аварий.
- Необходимо зайти на портал госуслуг Московской области.
- Ввести данные заявителя и сведения о газопроводе.
- Сформировать и подписать заявление через интерактивную форму.
Для подачи заявления не нужны специальные разрешения от АО «Мособлгаз». Важно иметь подтверждение права собственности. До официального завершения процедуры ответственность за исправность сети остаётся за владельцами, после чего её берёт на себя государство.
Собственники, которые передадут газовое хозяйство, получают экономию, меньше рискуют и упрощают эксплуатацию сложной инфраструктуры.