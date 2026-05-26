Готовность новых очистных сооружений в Сергиевом Посаде превысила 70%

оригинал Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Очистные сооружения мощностью 40 кубометров воды в сутки строят в Сергиевом Посаде. В настоящее время объект готов на 73%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





На объекте уже установили монолитные железобетонные конструкции приёмной камеры, построили блок вторичных отстойников, цех доочистки, производственное здание, иловую насосную станцию и трансформаторную подстанцию.





«На стадии завершения находится возведение монолитных конструкций цеха обезвоживания, блока биологической очистки и цеха механической очистки», — отмечается в сообщении.