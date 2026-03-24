Готовность новых очистных сооружений в Звенигороде приблизилась к 50%
Очистные сооружения строят в звенигородском микрорайоне Верхний Посад. В настоящее время готовность объекта составляет 47%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Общая сумма вложений в реализацию проекта составляет около трёх миллиардов рублей, средства перечисляются из федерального, областного и муниципального бюджетов.
«Строительно-монтажные работы планируется завершить в текущем году. Мощность очистных сооружений составит около 12 с половиной тысяч кубометров в сутки», — говорится в сообщении.Новый комплекс будет обслуживать около 50 тысяч жителей Звенигорода. Благодаря ему улучшится очистка сточных вод и экологическая обстановка в городе и окрестностях.