В Московской области стартовал месяц чистоты и порядка

24 марта 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Московской области приступили к масштабной уборке общественных пространств и дворов после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Главная цель – привести все локации к нормативному состоянию в преддверии лета.

«С этой недели с наступлением устойчивого тепла и активного таяния снега мы начали масштабную уборку всех общественных пространств и дворов. Для этого мобилизованы все коммунальные службы и управляющие организации. Наши инспекторы проводят ежедневные обходы на местах. Все выявленные дефекты заносим в программу для своевременного контроля исполнения. Далее они передаются в работу балансодержателям», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.