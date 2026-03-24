В Московской области стартовал месяц чистоты и порядка
Коммунальные службы Московской области приступили к масштабной уборке общественных пространств и дворов после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Главная цель – привести все локации к нормативному состоянию в преддверии лета.
«С этой недели с наступлением устойчивого тепла и активного таяния снега мы начали масштабную уборку всех общественных пространств и дворов. Для этого мобилизованы все коммунальные службы и управляющие организации. Наши инспекторы проводят ежедневные обходы на местах. Все выявленные дефекты заносим в программу для своевременного контроля исполнения. Далее они передаются в работу балансодержателям», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Как отметили в Минчистоты, подмосковные коммунальщики промывают асфальт, плитку и брусчатку; собирают и утилизирует сор с газонов; проводят покрасочные работы; моют и дезинфицируют контейнерные площадки.
Помимо этого, они ремонтируют малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки; удаляют аварийные деревья.
По словам Даниленко, итоги работ в каждом муниципалитете подведут в конце апреля. По традиции месяц завершится общеобластными субботниками с привлечением всех неравнодушных граждан.