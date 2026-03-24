На капремонте моста через Нару в Подмосковье началось обустройство фундамента

24 марта 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Нару у деревни Наро-Осаново Одинцовского округа капитально ремонтируют. Старую постройку демонтировали и сейчас а объекте приступили к обустройству фундамента. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост протяжённостью свыше 12 метров является частью Можайского шоссе — одной из опорных автотрасс региона.





«На время ремонта для транспорта построили временную объездную дорогу. Сейчас рабочие возводят новое сооружение, устраивая его фундамент. На площадке заняты десять человек, используется три единицы спецтехники», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.