Жителям Подмосковья рассказали, как изменить срок капремонта дома
Срок капитального ремонта многоквартирного дома в Московской области можно скорректировать, если того требует состояние здания. О том, как это сделать, рассказали в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Основанием для переноса сроков является результат технического обследования. Решение о проведении такого обследования должно принять общее собрание собственников.
«Решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее двух третей участников собрания», — отмечается в сообщении.Расходы на обследование берут на себя жильцы. Проводить обследование могут исключительно специализированные компании, они оценивают степень износа инженерных систем и конструкций. Затем с заявлением, протоколом собрания и результатами экспертизы жильцы должны обратиться в администрацию, и сроки ремонта изменят.
Ранее сообщалось, что все сведения о капремонте МКД жители Подмосковья могут получить с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Там есть информация о состоянии спецсчёта, дата проведения капремонта и перечень работ. Кроме того, через приложение можно напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области.