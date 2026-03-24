Жителям Подмосковья рассказали, как изменить срок капремонта дома

24 марта 2026, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Срок капитального ремонта многоквартирного дома в Московской области можно скорректировать, если того требует состояние здания. О том, как это сделать, рассказали в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.





Основанием для переноса сроков является результат технического обследования. Решение о проведении такого обследования должно принять общее собрание собственников.





«Решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее двух третей участников собрания», — отмечается в сообщении.