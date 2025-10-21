Готовность нового корпуса гимназии №6 в Солнечногорске достигла 60%

21 октября 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Трёхэтажный учебный корпус гимназии №6 строят на Банковской улице в Солнечногорске. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сдать объект в эксплуатацию должны в 2026 году. В новом корпусе смогут учиться 300 человек.





«Сейчас строители монтируют инженерные системы, занимаются устройством лифтового оборудования, штукатурят стены второго и третьего этажей, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.