Готовность нового корпуса гимназии №6 в Солнечногорске достигла 60%
Трёхэтажный учебный корпус гимназии №6 строят на Банковской улице в Солнечногорске. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сдать объект в эксплуатацию должны в 2026 году. В новом корпусе смогут учиться 300 человек.
«Сейчас строители монтируют инженерные системы, занимаются устройством лифтового оборудования, штукатурят стены второго и третьего этажей, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.В здании предусмотрены учебные кабинеты, помещения для продлёнки, столовая с кухней, актовый и физкультурный залы. У корпуса установят детские и спортивные площадки, обустроят места для отдыха и проведения торжественных мероприятий.