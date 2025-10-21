В Дубне готовят к сдаче жилую десятиэтажку с футуристичной отделкой
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Десятиэтажный дом с футуристичной отделкой, созданный по индивидуальному проекту, достраивают на Тверской улице в Дубне. Здание осмотрел глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ширина стен дома составляет почти 80 сантиметров. Это обеспечит отличную теплоизоляцию.
«Здесь максимально толстые стены, так что дом получился очень теплым. Его оформлением занималась итальянская компания, и внутри подъезды не похожи ни на какие другие. Одно из проектных решений — это возможность беспрепятственного подъезда, круглосуточно и круглогодично, к каждому подъезду», — сказал Максим Тихомиров.Он также отметил благоустройство двора: там обустроили зону воркаута, парковки, установили детские площадки и даже сделали своё футбольное поле.
«Уверен, что жителям будет уютно и комфортно», — подчеркнул Тихомиров.Дом сдадут в эксплуатацию в конце года. В здании расположена 171 квартира, семь из которых получат переселенцы из аварийных бараков.