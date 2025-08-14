Готовность нового корпуса Немчиновского лицея в Одинцовском округе превысила 85%
Четырёхэтажный корпус Немчиновского лицея, рассчитанный на 950 учеников, строят в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. А настоящее время готовность объекта составляет более 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В работах, которые ведутся в несколько смен, задействовано свыше 470 человек.
В новом здании разместят 48 классов, включая специализированные — для уроков химии, физики, инженерии, информатики и других дисциплин, а также мастерские, большой и малый спортивный залы с раздевалками и душевыми, актовый зал на 400 мест, столовую, медпункт и пр.«Сейчас на объекте ведётся отделка помещений, монтаж инженерных систем и лифтов, устройство фасадов и входных групп, а также благоустройство прилегающих территорий», — говорится в сообщении.