Готовность нового корпуса Немчиновского лицея в Одинцовском округе превысила 85%

14 августа 2025, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Четырёхэтажный корпус Немчиновского лицея, рассчитанный на 950 учеников, строят в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. А настоящее время готовность объекта составляет более 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В работах, которые ведутся в несколько смен, задействовано свыше 470 человек.



