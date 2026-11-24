24 ноября 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школьный корпус, рассчитанный на 300 учеников, строят на Полевой улице в селе Новопетровское округа Истра. В настоящее время готовность объекта составляет около 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Объект возводят за счёт бюджетных средств в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в здании занимаются отделкой помещений и обустройством фасада, монтируют инженерные коммуникации и устанавливают витражные конструкции. Прилегающую территорию благоустраивают», — говорится в сообщении.