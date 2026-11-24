Готовность нового корпуса Новопетровской школы в Истре достигла 60%
Школьный корпус, рассчитанный на 300 учеников, строят на Полевой улице в селе Новопетровское округа Истра. В настоящее время готовность объекта составляет около 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Объект возводят за счёт бюджетных средств в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас в здании занимаются отделкой помещений и обустройством фасада, монтируют инженерные коммуникации и устанавливают витражные конструкции. Прилегающую территорию благоустраивают», — говорится в сообщении.Общая площадь корпуса — свыше 6 600 квадратных метров. Там разместят учебные кабинеты для старших классов, два спортзала, актовый зал и пищеблок. Сдать объект в эксплуатацию должны к 1 сентября будущего года.