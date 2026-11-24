24 ноября 2026, 13:06

оригинал Фото: istockphoto.com/Elena Gromova

Семь жительниц Подмосковья и девять москвичек, удостоенных звания «Мать-героиня», получают ежемесячную выплату в размере 76 458 рублей 40 копеек. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по Москве и области.





Выплата назначается автоматически на основании получения звания «Мать-героиня». При этом женщинам предоставляется выбор: они могут получить всю сумму деньгами или частично заменить средства набором социальных услуг.





«В набор входит компенсация расходов на оплату ЖКУ, обеспечение лекарственными препаратами, бесплатный проезд в общественном транспорте и санаторно-курортное лечение», — говорится в сообщении.