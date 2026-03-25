Готовность нового корпуса школы №14 в Коломне достигла 50%
Четырёхэтажный корпус школы №14 строят на улице Шилова в Коломне. В настоящее время готовность объекта составляет около 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, внутренние оконные блоки и витражи спортивного зала, а также обустраивают кровлю на переходе, который свяжет новый корпус с основным зданием школы», — говорится в сообщении.В корпусе смогут учиться 400 человек. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, большой спортзал на два класса и библиотеку с ИТ-зоной. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки.
Сдать корпус в эксплуатацию должны в 2027 году.