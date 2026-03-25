В восьми округах Подмосковья отремонтировали остановки на региональных дорогах
Остановочные павильоны отремонтировали на 11 региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в трёх городах и пяти малых населённых пунктах.
«Остановки починили у коттеджного посёлка Гальчино-сити в домодедовском микрорайоне Барыбино, на улице Саввинская в Балашихе, на Олимпийском проспекте в Мытищах и на трёх улицах в Подольске — Ленинградской, Клемента Готвальда и Парковой», — говорится в сообщении.Кроме того, павильоны привели в порядок у деревни Сурмино и в селе Внуково Дмитровского округа, рядом с деревней Красный Посёлок под Истрой, в посёлке Ржавки округа Солнечногорск и на улице Гамалея в ступинском селе Авдотьино.