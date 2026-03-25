В Подольске ускорили темпы строительства храма Николая Чудотворца

25 марта 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Храм Николая Чудотворца строят на площади Защитников Отечества в Подольске. В настоящее время темпы работ наращиваются. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Строительство началось ещё в 2009 году на пожертвования благотворителей. Однако в 2015 году объект заморозили из-за нехватки финансирования. Жители неоднократно просили возобновить работы. Это удалось сделать в 2024 году благодаря областным властям.





«Сейчас в храме ведётся монтаж купольной системы и армирование центрального купола, изготавливаются лепные элементы фасадов и началась подготовка к остеклению оконных проемов», — говорится в сообщении.