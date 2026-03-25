В Подмосковье в этом году откроют новые площадки для «Диктанта Победы»

25 марта 2026, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Для «Диктанта Победы», который проводит «Единая Россия» в преддверии 9 Мая, в Московской области в этом году подготовят более тысячи площадок, в том числе несколько новых. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.





В число новых площадок войдут музей «Мир исторической реконструкции» в Орехово-Зуеве, балашихинская усадьба Горенки, Ленино-Снегирёвский музей в Истре и мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе.





«Принять участие в образовательно-мемориальной акции смогут все желающие. Помимо офлайн-площадок, будет работать онлайн-тест на сайте проекта. Все, кто напишет диктант, получат сертификаты, а лучших пригласят на парад Победы в Москве», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», член фракции «Единой России» в Мособлдуме Владимир Вшивцев.