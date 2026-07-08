Готовность нового корпуса школы №14 в Коломне превысила 85%
Четырёхэтажный корпус школы №14, рассчитанный на 400 учеников, строят на улице Шилова в Коломне. В настоящее время готовность объекта составляет более 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В корпусе планируют разместить универсальные и специализированные кабинеты, мастерские, медиатеку, актовый и спортивный залы. С основным зданием пристройку соединяет тёплый переход.
Сдать пристройку в эксплуатацию планируют в 2027 году.«Сейчас строители завершают кровельные работы и отделку помещений, занимаются фасадом, монтажом инженерных коммуникаций, оборудования и мебели, а также благоустройством прилегающей территории. На площадке заняты более 60 человек, используются пять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.