Готовность нового корпуса школы №14 в Коломне превысила 85%

08 июля 2026, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Четырёхэтажный корпус школы №14, рассчитанный на 400 учеников, строят на улице Шилова в Коломне. В настоящее время готовность объекта составляет более 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В корпусе планируют разместить универсальные и специализированные кабинеты, мастерские, медиатеку, актовый и спортивный залы. С основным зданием пристройку соединяет тёплый переход.



