«Основа всего»: Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём семьи, любви и верности

08 июля 2026, 14:32

оригинал Фото: max.ru/vorobiev

Крепкая семья – это основа всего. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении жителей Подмосковья с Днём семьи, любви и верности.





По словам главы региона, этот праздник напоминает о самом главном – о близких, доме, о надёжной опоре, которая есть у каждого.

«Крепкая семья – основа всего. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уют и взаимопонимание. Особые слова благодарности – многодетным семьям, которые воспитывают детей с любовью и терпением, семьям наших участников СВО, чьи близкие защищают Родину, и семьям, взявшим на воспитание приёмных детей. Вы дарите им любовь и заботу, и это бесценно. Мы всегда рядом и готовы помочь», – написал Воробьёв в своём канале на платформе MAX.