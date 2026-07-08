«Основа всего»: Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём семьи, любви и верности
Крепкая семья – это основа всего. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении жителей Подмосковья с Днём семьи, любви и верности.
По словам главы региона, этот праздник напоминает о самом главном – о близких, доме, о надёжной опоре, которая есть у каждого.
«Крепкая семья – основа всего. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уют и взаимопонимание. Особые слова благодарности – многодетным семьям, которые воспитывают детей с любовью и терпением, семьям наших участников СВО, чьи близкие защищают Родину, и семьям, взявшим на воспитание приёмных детей. Вы дарите им любовь и заботу, и это бесценно. Мы всегда рядом и готовы помочь», – написал Воробьёв в своём канале на платформе MAX.
Губернатор напомнил, что 8 июля в Подмосковье проходит насыщенная праздничная программа. В парках региона проводится общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк». Гостей ждут концерты, мастер-классы и семейные игры, в которых можно принять участие вместе с родными и друзьями.
К своему сообщению губернатор приложил ссылку на афишу праздничных мероприятий.