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На ремонте школы в посёлке Лунёво завершают фасадные работы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фасадные и кровельные работы завершают на капремонте здания школы, расположенного на Гаражной улице в посёлке Лунёво округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Общая строительная готовность объекта в настоящее время составляет 77%.

«Демонтаж уже закончен. Кровля и фасад отремонтированы на 95%. Продолжается монтаж инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 150 человек, используется одна спецмашина», — говорится в сообщении.
Здание площадью более восьми с половиной тысяч квадратных метров ремонтируют за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона. Завершить работы должны к 1 сентября.
Лев Каштанов

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