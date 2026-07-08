На ремонте школы в посёлке Лунёво завершают фасадные работы
Фасадные и кровельные работы завершают на капремонте здания школы, расположенного на Гаражной улице в посёлке Лунёво округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая строительная готовность объекта в настоящее время составляет 77%.
«Демонтаж уже закончен. Кровля и фасад отремонтированы на 95%. Продолжается монтаж инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 150 человек, используется одна спецмашина», — говорится в сообщении.Здание площадью более восьми с половиной тысяч квадратных метров ремонтируют за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона. Завершить работы должны к 1 сентября.