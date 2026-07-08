В Истре отремонтировали более 16 км региональных дорог
Годовой план ремонта региональных дорог выполнили в округе Истра. В него входило обновление покрытия на семи участках трасс общей протяжённостью свыше 16 километров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели специалисты Мосавтодора в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Более десяти километров из 16 отремонтировали на Волоколамском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья. Это обеспечило комфортный проезд более 90 тысяч автомобилистов по округу, а также в Москву и в другие населённые пункты», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Помимо обновления покрытия, в ходе ремонта на участках дорог нанесли разметку и укрепили обочины.