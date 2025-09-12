Готовность нового корпуса «Внуковской школы» в Дмитрове превысила 35%

12 сентября 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструкция «Внуковской школы» со строительством нового корпуса на 350 мест продолжается в подмосковном Дмитрове. В настоящее время готовность объекта составляет более 35%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в корпусе возводят перегородки, монтируют вентиляционные короба, проводят фасадные, сантехнические и электромонтажные работы. На стройплощадке заняты 45 человек, используется три единицы техники.





«В корпусе разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для групп продлённого дня, актовый зал со сценическими помещениями, спортзал, библиотека с медиатекой и столовая с кухней», — говорится в сообщении.