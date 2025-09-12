В Дмитровском округе снесли деревянный дом на шесть квартир

12 сентября 2025, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный дом на шесть квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в селе Ольгово Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был расположен по адресу: пансионат «Радуга», 5. Его общая площадь составляла 356 квадратных метров.





«Обследование постройки показало высокую степень морального и физического износа строительных конструкций. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.