В Дмитровском округе снесли деревянный дом на шесть квартир
Одноэтажный деревянный дом на шесть квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в селе Ольгово Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом был расположен по адресу: пансионат «Радуга», 5. Его общая площадь составляла 356 квадратных метров.
«Обследование постройки показало высокую степень морального и физического износа строительных конструкций. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время дом снесли, а участок, который он занимал, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа примет в ближайшее время.