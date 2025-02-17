Готовность новой поликлиники в люберецком ЖК «Томилино Парк» превысила 30%

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений в смену, строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в округе Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составила 31%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной поликлиники составит 6 тысяч метров. Блоки отделений для детей и взрослых будут изолированы друг от друга. В здании также предусмотрен встроенный пост скорой помощи на две бригады.«Строители завершили возведение монолитного каркаса и приступили к кладке стен и обустройству наружных инженерных сетей. Все работы идут в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.
Помощь в поликлинике будут оказывать как врачи общей практики, так и узкопрофильные специалисты.
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