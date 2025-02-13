В Подольске стартует строительство школы на 1,1 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школа, рассчитанная на 1100 учеников, появится на Садовой улице в Подольске, разрешение на строительство объекта уже получено, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке: туда завозится строительная техника, идёт обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — отметили в министерстве.Закончить строительство и сдать новую школу в эксплуатацию должны в 2026 году.
Согласно проекту, в здании будут универсальные учебные кабинеты, мастерские, классы для занятия кулинарией и шитьём, а также библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал на 350 зрителей и столовая на 550 мест. На пришкольной территории обустроят футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговую дорожку и площадку для торжественных мероприятий.
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Лев Каштанов