Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Квартал Светлый» в Балашихе

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Жилой комплекс «Квартал Светлый» возводят в Балашихе на площади 2,4 гектара, в настоящее время ведётся строительство третьего и четвёртого корпусов с детским садом, рассчитанным на 112 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусе №3 рабочие монтируют автоматику индивидуального теплового пункта, лифтовое оборудование и слаботочные системы, продолжают облицовку фасада, а также штукатурные работы, шпаклёвку и покраску стен и укладку плитки. В корпусе №4 монтируют лифты и элементы фасада, а также устанавливают двери», — говорится в сообщении.Во встроенно-пристроенном детском саду тоже монтируют лифты и занимаются облицовкой фасада, шпаклюют и красят стены и кладут плитку.
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Лев Каштанов