В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по выпуску строительных материалов из тонколистовой стали откроет на территории городского округа Домодедово компания «СитиПрофиль», часть расходов на реализацию проекта покроет льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в строительство и запуск нового завода составит около 112 миллионов рублей. Из них 20 миллионов компания сможет получить в Фонда развития промышленности Московской области, который уже одобрил льготный заём», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря предприятию в округе будет создано ещё 15 рабочих мест.
На заводе планируется выпускать металлочерепицу, профилированный лист, штакетник, плоский лист и другие металлические строительные изделия.
Читайте также:
В Подмосковье создадут новую ОЭЗ «Большой Серпухов»
В Подмосковье обновляют коммутационное оборудование питающих центров
Портативные ультразвуковые системы из Подмосковья вошли в реестр Минпромторга
Лев Каштанов