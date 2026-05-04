Готовность новой школы на 1100 мест в Люберцах превысила 70%

04 мая 2026, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 400 младшеклассников и 700 учеников средних и старших классов, строят в составе ЖК «Новые Островцы» на территории городского округа Люберцы. В настоящее время объект готов более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в здании монтируют инженерные сети, занимаются отделкой помещений и устанавливают двери, а прилегающую территорию благоустраивают.





«Согласно проекту, в здании размещаются 54 универсальных и специализированных учебных кабинета, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая и прочие необходимые помещения», — говорится в сообщении.