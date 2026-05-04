В Подмосковье стартовал цикл патриотических концертов «Мой герой — моя память»
Во Дворце культуры «Коломна» дали официальный старт циклу концертных программ «Мой герой — моя память». Мероприятие организовали при содействии администрации Городского округа Коломна, проходит под эгидой международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена» и реализуется оргкомитетом международной патриотической акции «Улицы в лицах».
В концерте приняли участие ведущие творческие коллективы. Среди приглашённых гостей — заслуженный артист России Михаил Фавор, автор-исполнитель Максим Лидов, генеральный продюсер проекта Харитон Руденко, а также финалистка всероссийского конкурса «Родники. Дети — 2026» Мария Лонина из Пензы. Для гостей работали тематические выставки, мастер-классы и интерактивные площадки. Организаторы отмечают, что событие направили на сохранение исторической памяти и диалог поколений.
Ранее сообщалось, что в Подольске стартовали масштабные работы по праздничному украшению улиц, площадей и скверов в преддверии Дня Победы. Преображение затронет все микрорайоны муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Особое внимание уделяется знаковым местам округа и въездным группам. Так, на разворотном круге Южного обхода монтируют вертикальные флаги на гибкой стойке, а на разворотном круге улицы Орджоникидзе появится инсталляция из 30 четырёхметровых флагов.
Читайте также: