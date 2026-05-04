В движение «Волонтёры Подмосковья» вступили 500 школьников из Люберец

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Сразу 500 учеников школ округа Люберцы вступили в движение «Волонтёры Подмосковья». Торжественное мероприятие состоялось в местном Дворце культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ребятам вручили личные книжки волонтёров и поздравили с новым полем деятельности.

«Округ является лидером Московской области по числу волонтёров. В настоящее время членами движения являются более 6 100 человек. Они помогают жителям, оказавшимся в сложной ситуации, собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и поддерживают их семьи», — отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, предоставление грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

