В движение «Волонтёры Подмосковья» вступили 500 школьников из Люберец
Сразу 500 учеников школ округа Люберцы вступили в движение «Волонтёры Подмосковья». Торжественное мероприятие состоялось в местном Дворце культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребятам вручили личные книжки волонтёров и поздравили с новым полем деятельности.
«Округ является лидером Московской области по числу волонтёров. В настоящее время членами движения являются более 6 100 человек. Они помогают жителям, оказавшимся в сложной ситуации, собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и поддерживают их семьи», — отметили в администрации.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, предоставление грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.