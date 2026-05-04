В Долгопрудном впервые прошёл ботанический фестиваль для дачников
В Центральном парке Победы Долгопрудного впервые провели фестиваль «Ботаник.Фест: Цветущие сады». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На фестивале можно было получить консультации агрономов, принять участие в играх с призами на темы экологии и ботаники.
«Это фестиваль любви к природе и искусству. Кроме полезной информации и практических занятий, которые помогут дачникам подготовиться к летнему сезону, на мероприятии было много творчества. Главный смысл мероприятия – от знаний к практике. Теперь дело за практикой. Откроем дачный сезон во всеоружии», – отметили в пресс-службе.
Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы и пленэр, книжную ярмарку, а также музыкальную и театрализованную программы от выпускников МГУ и Института театрального искусства им. И. Д. Кобзона.