В Долгопрудном впервые прошёл ботанический фестиваль для дачников

04 мая 2026, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Центральном парке Победы Долгопрудного впервые провели фестиваль «Ботаник.Фест: Цветущие сады». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





На фестивале можно было получить консультации агрономов, принять участие в играх с призами на темы экологии и ботаники.

«Это фестиваль любви к природе и искусству. Кроме полезной информации и практических занятий, которые помогут дачникам подготовиться к летнему сезону, на мероприятии было много творчества. Главный смысл мероприятия – от знаний к практике. Теперь дело за практикой. Откроем дачный сезон во всеоружии», – отметили в пресс-службе.