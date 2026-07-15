В Мытищах поставили на кадастровый учёт детсад-новостройку
Детский сад на 255 мест, построенный в составе жилого комплекса «Ярославский квартал» в Мытищах, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объекту присвоили адрес: округ Мытищи, Ярославское шоссе, строение 120А.
«В здании, созданном по принципу безбарьерной среды, размещаются 11 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, а также музыкальный и физкультурный залы», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроены зоны для прогулок с теневыми навесами и игровыми элементами и установлена спортивная площадка.
В настоящее время в ЖК «Ярославский квартал» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и построят ещё четыре и школу на 550 учеников.