На строительстве школы на 1100 мест в Химках завершили возведение каркаса

15 июля 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Устройство монолитного каркаса завершили рабочие на строительстве школы на 1 100 учеников в жилом комплексе «Квартал Ивакино» на территории Химок. Общая готовность объекта в настоящее время достигла 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Площадь четырёхэтажного здания составляет 25 300 квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, помещения для групп продлённого дня, актовый зал, два спортзала с душевыми, библиотечный центр и пищеблок с двумя столовыми.





«Сейчас строители заканчивают возведение внешних и внутренних стен, занимаются устройством кровли и остеклением здания. На площадке заняты 45 человек», — говорится в сообщении.